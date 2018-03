EsslingenDie Vernunft kann nur reden – es ist die Liebe, die singt“. So zitierte Landtagsabgeordneter Andreas Deuschle den französischen Diplomaten Joseph de Maistre in seinem Grußwort zur Verbandsversammlung des Chorverbandes Karl Pfaff. Und obwohl es nicht ursprünglich die Liebe zur Chormusik war, die im Jahr 2000 Udo Goldmann zum Amt des Präsidenten führte, prägte der Chorgesang in den folgenden 18 Jahren maßgeblich seinen Alltag. Und so stand das Ausscheiden des engagierten Präsidenten denn auch im Mittelpunkt der diesjährigen Verbandsversammlung in der ersten Märzwoche in der Festhalle in Aich. Seine Erfahrung in politischen Gremien, zuletzt als