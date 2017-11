Einfach überwältigend findet Elke Leiner aus Esslingen den Wasserfall, zu dem sie in ihrem Urlaub in Island marschiert ist.

Die bunte Musikantenschar in einer Gasse in Havanna hat Murat Ertem aus Stuttgart in ihren Bann gezogen. Dafür gibt’s den fünften Preis.

Die Silbermedaille sichert sich Esther Kluth aus Esslingen. In einer urigen Kneipe in Amsterdam hat sie den schwarz-weißen Stammgast kennengelernt.

Von Dagmar Weinberg

Die Blende-Siegerehrung hat was von einem Familientreffen. Viele der Hobbyfotografinnen und -fotografen gehören seit Jahren zu den treuen Teilnehmern des Fotowettbewerbs. So begrüßte EZ-Chefredaktuer Gerd Schneider am Mittwochabend eine ganze Reihe bekannter Gesichter. „Der Wettbewerb lebt nicht zuletzt davon, dass Sie uns die Treue halten“, sagte er. Ebenso erfreut ist er, dass jedes Jahr Neulinge hinzu kommen und mit ihren Beiträgen nicht selten auf den vorderen Plätzen landen. Ob alter Hase oder Debütant: „Ihre Fotos sind so toll, dass man sich gar nicht daran satt sehen kann.“

Kurt Fahrion aus Lichtenwald hat auf Schritt und Tritt seine Kamera dabei und bestückt den Blende-Wettbewerb seit Jahren mit hervorragenden Fotos. In diesem Jahr hat er sich mit seinem an ein Stillleben erinnerndes Foto vom „Planet Erde“ die Goldmedaille geholt – nicht zum ersten Mal. 2013 stand er beim lokalen Wettbewerb ganz oben auf dem Siegertreppchen. Im Jahr darauf kürte ihn die Jury des bundesweiten Blende-Wettbewerbs zum Sieger. Die Esslingerin Esther Kluth mischt seit einigen Jahren ebenfalls immer wieder vorne mit. In einer Bar in Amsterdam hatte sie kürzlich eine tierische Begegnung, die ihr nun die Silbermedaille eingebracht hat.

Tiere haben es auch Thomas Schneider aus Ostfildern angetan. Um den badenden Spatz in Szene zu setzen, hat er sich frühmorgens mit dem Teleobjektiv auf die Lauer gelegt. Ein echter Schnappschuss ist Uwe Keller, der mit seinem Debütfoto auf dem vierten Platz gelandet ist, während einer Wanderung Österreich gelungen. Zwei Minuten, nachdem der Esslinger seine Kamera in Position und abgedrückt hatte, „war die Kuh schon wieder verschwunden“, erzählte er am Mittwochabend. Dass Beharrlichkeit eine Tugend von Fotografen ist, beweist Murat Ertem aus Stuttgart (Platz 5). Als ihm in Havanna eine bunt gewandete Musikantengruppe begegnet ist, „bin ich ihnen so lange gefolgt, bis das Licht und die Umgebung optimal waren“.

Mit 182 Bildern lag das Thema „Tierische Begegnungen“ in der Gunst der 126 Hobby-Fotografen, die sich in diesem Jahr beteiligt haben, ganz vorne, gefolgt vom Thema „Urbanität“. Zum Wettbewerbsthema „Planet Erde“ haben uns 103 Einsendungen erreicht. Die Qualität der insgesamt 406 Wettbewerbsbeiträge war auch in diesem Jahr wieder sehr hoch. So hatten die Juroren, zu der neben EZ-Marketingleiter Dieter Meyer dessen Mitarbeiterin Silke Hirth-Rayer sowie EZ-Fotograf Roberto Bulgrin und Redakteurin Dagmar Weinberg gehören, wieder die Qual der Wahl.

Die 25 preisgekrönten Fotos unserer Leserinnen und Leser sind bereits auf dem Weg nach Frankfurt, wo sie beim bundesweiten Blende-Wettbewerb mit Tausenden anderen Bildern ins Rennen gehen. Gemeinsam mit den diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinnern hofft die EZ-Jury, dass unsere Fotografen beim Bundeswettbewerb genauso erfolgreich sind wie in den vergangenen Jahren.

Die Siegerfotos sowie eine Auswahl der besten Bilder finden Sie in unserer Bildergalerie. Die ersten fünf Bilder sind gemäß ihrer Platzierung angeordnet. Bei den restlichen ist die Reihenfolge willkürlich.