EsslingenDie Zeit zwischen 1949 und 1975 gehört zu den dunklen Kapiteln deutscher Zeitgeschichte. Da existierten allein in Baden-Württemberg über 600 Säuglings-, Kinder- und Jugendheime. Bundesweit wuchsen 800 000 Menschen dort auf. Mit der Wanderausstellung „Verwahrlost und Gefährdet“ will das Landesarchiv Baden-Württemberg Einblick in den Heimalltag gewähren. Dazu kommen Zeitzeugenberichte, die die Gefühlswelt ehemaliger Heimkinder beschreiben.

Projektleiterin Nora Wohlfarth begleitet die Ausstellung. „Am Anfang steht ein Fragebogen.“ Dieser zeigt auf, wie schnell es gehen konnte, dass ein Kind ins Heim gesteckt wurde. „Uneheliches Kind,