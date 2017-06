Esslingen - Als Karl Drais am 12. Juni 1817 in Mannheim die erste Fahrt mit seiner „Laufmaschine“ antrat, begann eine Erfolgsgeschichte, die noch lange nicht zu Ende ist: Grund genug, den 200. Geburtstag der baden-württembergischen Erfindung Fahrrad im ganzen Land zu feiern. Ein Höhepunkt ist laut der Stadtverwaltung die „Jubiläumstour. Die nachhaltigste Roadshow der Welt.“, die am Freitag, 30. Juni, zwischen 14 und 18 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Esslingen Halt macht. Sechs E-Lastenräder - angetrieben mit eigener Muskelkraft und unterstützt durch einen Elektromotor - touren als mobile Ausstellung drei Monate durch Baden-Württemberg.