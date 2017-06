Untertürkheim(mk) - Die Verhandlungen zwischen Konzernleitung und Betriebsrat des Mercedes-Benz Werks Untertürkheim, in welcher Weise das Stammwerk bei der E-Mobilität mitwirken wird, gestalten sich schwierig. „Was derzeit auf dem Tisch liegt, stellt keine Basis für konstruktive und aussichtsreiche Verhandlungen dar“, sagt der Betriebsratsvorsitzende Wolfgang Nieke. Um die Mitarbeiter zu informieren, findet morgen eine Betriebsversammlung statt. Für die Werke in Sindelfingen, Bremen und Rastatt gilt die grundsätzliche Zusage, die künftigen Elektrofahrzeuge in die Werke zu integrieren. Diese Zusage fehlt laut Betriebsrat