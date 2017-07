Das 44. Esslinger Bürgerfest hat am Wochenende erneut die Vielfalt des Vereinslebens, des bürgerschaftlichen Engagements und der Kultur in der Stadt gezeigt. Zwei Tage lang präsentierten die Vereine und Organisationen an Informationsständen, mit Musik, Tanz, Sportvorführungen und internationalen kulinarischen Angeboten das bunte Spektrum in Esslingen. Aufgrund der hohen Temperaturen kam das Festgeschehen am Samstag allerdings erst nach Sonnenuntergang auf Touren.

