ES-Pliensauvorstadt (daw) - Der Bürgerausschuss Pliensauvorstadt tagt am Donnerstag, 22. Juni, öffentlich. Das Gremium lädt alle Bewohnerinnen und Bewohner, die Einblick in die Arbeit des Bürgerausschusses gewinnen möchten, zu dieser Sitzung ein. Sie beginnt um 19.30 Uhr im Saal des Bürgerhauses in der Weilstraße 4. Thema der Sitzung werden die aktuellen Entwicklungen und Perspektiven des Stadtteils sein. Weitere Informationen zum Bürgerausschuss findet man auch im Internet.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w