EsslingenEs hatte so gar nichts mit dem Klischeebild aus Frankreich zu tun. Kein gemütlicher Dorfplatz mit schattigem Plätzchen, Rotwein und ein paar Senioren mit Barett, die zwischendurch mal eine Kugel in die Hand nehmen. Beim Bouleturnier, dem Cup d’Oignon, trafen sich 24 Dreiermannschaften (Tripletten) auf dem Boulodrôme bei der Esslinger Burg. Die Vereine kamen aus Friedrichshafen aus Tübingen und aus den umliegenden Gemeinden. Ganz vorne dabei die Boulespieler aus Neuffen. Aus dem Dorf am Albtrauf kommen nämlich auch Deutsche Meister in dieser Sportart. Neuffen spielt derzeit mit einer Mannschaft in der Landesliga Baden-Württemberg.

