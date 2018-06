Blechlawinen in der Innenstadt

Bürgerausschuss Innenstadt kennt die Grenzen, sieht aber auch Möglichkeiten zur Reduzierung des Individualverkehrs

Wer in der Esslinger Innenstadt wohnt, kann vieles auf kurzen Wegen erledigen. Doch die günstige Lage, die gute Topographie und die differenzierte Infrastruktur haben auch ihre Kehrseiten: Die Verkehrsdichte ist gewaltig, Parkprobleme sind an der Tagesordnung, Anwohner klagen über Lärm und schlechte Luft. Darüber berichten wir in unserer Mobilitätsserie.