Von Thomas Krytzner

Dass der vorgezogene Ferienbeginn kein Kavaliersdelikt ist, zeigt schon die Tatsache, dass sich sogar die Bundespolizei am Stuttgarter Flughafen mit dem Thema beschäftigt. „Unser Fokus liegt zwar nicht auf den Schulschwänzern, aber wir achten nebenbei darauf“, sagt Bundespolizei-Oberkommissar Dennis Tudina. Es komme hin und wieder vor, dass seine Behörde solche Vergehen feststelle. „Sehen wir am Flughafen schulpflichtige Kinder, dann fragen wir schon mal nach und lassen uns die Schulbefreiung zeigen.“ Wer da ohne nötige Bescheinigung erwischt wird, riskiert eine Meldung an das zuständige Regierungspräsidium und an die betreffende