EsslingenEs ist nicht das erste Mal, dass Granit aus China in Esslingen als Stein des Anstoßes herhalten muss. Das war im Jahr 2000 so, als die Bahnhofstraße zur späteren Fußgängerzone umgebaut und mit dem harten Gestein aus Fernost belegt wurde. Das ist jetzt so, weil besagter chinesischer Granit stellenweise fehlt. Und zwar direkt vor dem neuen „Haus der Kunden“, das die Kreissparkasse im vergangenen Sommer eröffnet hat. Stattdessen stört Asphalt den harmonischen Gesamteindruck und mancher Betrachter fragt sich „ernsthaft“, ob der Kreissparkasse am Ende wohl das Geld ausgegangen ist, um neben dem Neubau auch noch die Reparatur des Straßenbelags zu