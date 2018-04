EsslingenDie geplante Vollsperrung der Geiselbachstraße von Juni nächsten Jahres an für voraussichtlich 15 Monate ist nicht nur in der Bürgerschaft, sondern auch im Gemeinderat ein Dauerthema. Die Fachleute in der Bauverwaltung arbeiten an Umleitungsplänen und Details, damit der Verkehr einigermaßen fließen kann, wenn die Geiselbachstraße mit dem darunter liegenden Kanal Stück für Stück saniert wird. Zu den Details, mit denen sich jetzt der Ausschuss für Technik und Umwelt auf der Grundlage von Anträgen der SPD und Freien Wähler beschäftigt hat, gehört auch der Knotenpunkt Krumme­n­acker-/Alexanderstraße als Bestandteil der anvisierten Umleitungsstrecke