EsslingenDas Akkordeon ist in vielen Genres der Musik zuhause: Man kann ihm in der Volksmusik begegnen, im Tango, in der Folkmusik und sogar im Jazz. Die vier Musiker des portugiesischen Ensembles Danças Ocultas, die am Donnerstag, 24. Januar, ab 20 Uhr im Kulturzentrum Dieselstraße gastieren, dürfen sich getrost als Wanderer zwischen musikalischen Welten verstehen: Ihre Musik knüpft an die Traditionen ihrer Heimat an, zeigt sich aber auch offen für Einflüsse aus Kammermusik und Tango Nuevo. Kenner und Liebhaber zählen Artur Fernandes, Francisco Miguel, Filipe Cal und Filipe Ricardo deshalb zu den innovativsten und spannendsten Vertretern der