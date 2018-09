Anzeige

Esslingen (adi)Drei Monate hatten die Initiatoren eines Bürgerbegehrens zum künftigen Standort der Esslinger Stadtbücherei Zeit, die nötigen 4900 Unterschriften zu sammeln – heute überreichten sie vier dicke Aktenordner an OB Jürgen Zieger. Und das Ergebnis der Unterschriftensammlung hat alle Erwartungen um Längen übertroffen: 12485 Unterschriften wurden gesammelt, um einen Bürgerentscheid auf den Weg zu bringen. Das Ziel der Initiative, an deren Spitze Wolfgang Drexler, Klaus Hummel und Ulrike Gräter stehen und die von zahlreichen Bürgern aus unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft unterstützt wird, ist klar: Sie wollen erreichen, dass der knappe Gemeinderatsbeschluss für einen Bücherei-Neubau zwischen Küferstraße und Kupfergasse korrigiert wird und dass stattdessen der bisherige Standort im Bebenhäuser Pfleghof modernisiert und um das Nachbargebäude Heugasse 11 erweitert wird. Dafür hatten sich in den vergangenen Monaten zahlreiche Bürger ausgesprochen.