Es ist ein ganz normaler Sommertag. Am Tisch sitzen Rainer Trettel (Erster Polizeihauptkommissar und Leiter der Führungsgruppe am Polizeirevier Esslingen), Polizeihauptkommissar Simon Metzger (Leiter der Dienstgruppe C am Polizeirevier Esslingen) und Polizeihauptkommissar Klaus Holzmann, einer der beiden Einstellungsberater für den Landkreis Esslingen. Das Team von Simon Metzger hat an diesem Morgen seine Schicht begonnen. Es gibt einen Spätdienst vom Vormittag bis Abend, einen Frühdienst und einen Nachtdienst. Anschließend hat das Team zweieinhalb Tage Pause, am Wochenende beginnt dann wieder der nächste