Esslingen - Der Weg entlang des Neckarufers ist der Stadtverwaltung schon lange ein Dorn im Auge. Denn die Strecke ist marode und holprig. Außerdem ist sie nach Ansicht der Fachleute im Rathaus eigentlich zu eng, um gleichzeitig für Fußgänger und Radfahrer geöffnet zu sein. Die Stadt befürchtet, dass sie bei eventuellen Unfällen zur Verantwortung gezogen werden könnte. Deshalb will sie die Strecke am Neckar zwischen dem Färbertörlesweg und der neuen Unterführung am Hengstenbergareal nun auf etwa etwa 400 Metern für Radfahrer sperren.

