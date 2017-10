Anzeige

Es ist ein leidiges Thema, das Kopfsteinpflaster, das diesen Herbst in der Allmandgasse und der Krämerstraße in Esslingen neu verlegt werden soll. Bei der Debatte gibt es vor allem zwei konträre Positionen: Der historische Wert des Kopfsteinpflasters steht der Tatsache entgegen, dass dieses gerade für Senioren zur Stolperfalle werden kann. EZ-Mitarbeiterin Beatrice Caroli hat sich in der Esslinger Altstadt umgehört, wie die Leute zu dieser Frage stehen.

Leo Bräutigam, 66, Rentner, Esslingen: Es macht Sinn, ein normales Pflaster zu verwenden, gerade dann, wenn die Senioren-Residenz außerhalb des eigentlichen historischen