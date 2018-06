Dass junge Leute mit einer Tageszeitung und journalistischem Handwerk in Berührung kommen, ist für EZ-Redakteur Alexander „Adi“ Maier heutzutage wichtiger denn je. Nicht nur, um sich im Informationsdschungel des Internets zwischen Fake News und soliden Nachrichten zurechtzufinden: Für ihn ist der Kampf für eine vielfältige Zeitungslandschaft auch eine gesellschaftspolitische Frage. „Es ist sicher kein Zufall, dass diese Vielfalt gerade in den Ländern nicht sehr ausgeprägt ist, die es mit der Demokratie nicht so ernst nehmen“, so Maier gestern vor zahlreichen Lehrerinnen und Lehrern aus rund 100 Klassen. Deshalb