Auf der sogenannten Leseseite erzählen wir menschliche Geschichten aus den verschiedensten Themenfeldern – zum Beispiel Freizeit, Genuss oder Familie. Hier gibt es auch mehrmals im Monat Beiträge zu der Serie „Reingeschmeckt“, in der verschiedene Redakteure Restaurants in Esslingen vorstellen, und zu der Serie „Was macht eigentlich ...?“, in der wir ergründen, was zum Beispiel aus ehemaligen Amts- und Würdenträgern geworden ist. Auch komplizierte Vorgänge werden auf dieser Seite anschaulich erklärt. David Gall, Mediengestalter Quelle: Bulgrin

Mit der neuen Lokalstrategie der Eßlinger Zeitung wird die Kulturberichterstattung aus Stadt und Landkreis gestärkt . Deshalb erscheint künftig mehrmals in der Woche eine Seite, die lokalen kulturellen Themen aus der Region vorbehalten ist. Wie gewohnt, gibt es zudem am Donnerstag die Kinoseite und am Freitag die Tipps. Die Kulturseite befasst sich mit Ereignissen der Kulturszene, sie stellt Kulturschaffende und ihre Projekte vor und beleuchtet Hintergründe. So bekommt die Kultur in der EZ eine Hauptrolle . Alexander Maier, Reporter Quelle: Bulgrin

Insgesamt neun Seiten gibt es ab sofort im Lokalteil – vier aus der Stadt, vier aus dem Kreis und eine lokale Kulturseite, die an drei Tagen in der Woche erscheint. Der gesamte Lokalteil zieht außerdem innerhalb der Zeitung um: In eine größere Wohnung gewissermaßen. Er findet sich jetzt hinter den Sport- und Wirtschaftsseiten.

In dem neuen Konzept haben alle Themen und Orte einen eigenen Platz. Die Aufteilung erklären die Mitarbeiter der Redaktion auf dieser Seite. Nicht mehr in der EZ vertreten ist die von Vereinsmitgliedern verfasste Vereinsberichterstattung. Diese findet fortan in den Wochenblättern „Zwiebel“ und „Bei Uns“ statt. Journalistisch aufbereitete Vereinsgeschichten gibt es natürlich weiterhin in der EZ.

Was die neue Lokalstrategie betrifft, gibt es noch ein weiteres Schlagwort: Meinung. Solche Deutungsangebote wird die EZ künftig häufiger anbieten. Auf der ersten Stadtseite – wie gewohnt – sind es Kommentare oder die beliebte Kolumne „Aufgespießt“, in der kleine Alltagsgeschichten aus einer überraschenden Perspektive und häufig humorvoll dargestellt werden. Aber auch auf den Kreisseiten gibt es künftig jeden Tag Meinungsartikel.

Auch den Online-Bereich betreffen die Veränderungen der Lokalstrategie. Dort finden unsere Leser vermehrt Videos und Bildergalerien, passend zu den aktuell recherchierten Stories.