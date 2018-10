Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Das Cannstatter Volksfest hat in seinem Jubiläumsjahr mehr als vier Millionen Besucher auf den Stuttgarter Wasen gelockt. Die Erwartungen wurden mehr als erfüllt, wie die Veranstalter am Freitag zwei Tage vor dem Abschluss des vor 200 Jahren gegründeten Volksfestes berichteten. Die Polizei meldete acht Prozent weniger Kriminalität im Vergleich zum Vorjahr, wo schon vergleichsweise niedrige Werte erreicht worden seien. Genaue Zahlen gebe es aber erst später: «Abgerechnet wird zum Schluss», sagte der Leiter des zuständigen Polizeireviers Cannstatt, Jörg Schiebe. Der Wasen war am 28. September eröffnet worden. Eine historische Ausgabe zum 200-jährigen Bestehen auf dem Schlossplatz im Stadtzentrum hatte bis 3. Oktober 600 000 Menschen angelockt