Bad CannstattDer zwölf Jahre alte Wesley lockte in bester Rekommandier-Manier die Besucher an. „Wer nicht mitspielt, hat schon verloren. Und ihr wollt doch keine Verlierer sein.“ Eine Stunde lang ging es bei „Picco Bello“ um die gute Sache. Tina Gronen hatte ihren Büchsenwurf-Stand zur Verfügung gestellt. Die Einnahmen gingen direkt an die Wasenschule. „Unser Ziel ist es, einen Schulwagen für die Festplätze in Baden-Württemberg zu haben, die nicht mit einem Lernraum ausgestattet sind“, klärt Bereichslehrer Michael Widmann auf. Auf dem Cannstatter Wasen steht der Wasenschule ein eigener Raum zur Verfügung, wo derzeit 25 Kinder der Klassen 1 bis 8 während der Volksfestzeit, inklusive Auf- und Abbauzeit, unterrichtet werden. Mit Erfolg. Beim Frühlingsfest wurden zwei Schaustellerkinder auf die Realschulprüfung vorbereitet, die sie dann auch erfolgreich absolviert haben. Der Schulwagen soll als gestaltete Lernumgebung geeignet sein für die Veranstaltungen, die länger als eine Woche gehen. „Ohne den Wagen gibt es Unterricht aus dem Koffer oder im Wohnwagen“, berichtet Widmann. Unterstützt wird das Vorhaben von den beiden CDU-Landtagsabgeordneten Florian Gramling und Siegfried Lorek. Sie hatten die Wasenschule besucht und die Aktion angeregt. Eine Stunde lang halfen sie am Stand mit. „Das hat unheimlich Spaß gemacht“, lautete ihre Bilanz. Wasenbesucher, Schausteller und natürlich Kinder bevölkerten den Stand, bezahlten ausnahmsweise fünf Euro für drei Würfe oder spendeten. Gramling und Lorek hatten alle Hände voll zu tun, die Büchsenpyramiden wieder aufzustellen. Musikalische Unterstützung gab es von Bernd Walz, der mit seiner Drehorgel aus Wildberg angereist kam. Obwohl nicht immer alle zehn Büchsen abgeräumt wurden, wechselten dennoch zahlreiche Plüschtiere die Besitzer. Der Veranstalter hatte Volksfest-T-Shirts spendiert. 1515 Euro kamen in dieser Stunde zusammen – ein stolzer Betrag, freut sich Widmann. Weitere 800 Euro erbrachte die Benefiz-Weinprobe auf dem historischen Volksfest für die Wasenschule. „Hier geht es Schlag auf Schlag, den ganzen Tag“, war auch Wesley am Mikrofon zufrieden.