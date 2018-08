Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor schweren Gewittern in Teilen Baden-Württembergs gewarnt. Betroffen sein könnten am Donnerstag die Regierungsbezirke Karlsruhe und Stuttgart, wie der DWD mitteilte. Die Gewitter könnten mit extrem heftigem Starkregen, Hagel und Orkanböen einhergehen, warnten die Meteorologen. Am Nachmittag und Abend seien von Westen Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr durch heftigen Starkregen mit punktuell bis zu 60 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde und Hagel möglich. Dabei - und auch abseits von Gewittern - könnte es schwere Sturmböen mit etwa 100 Stundenkilometern und sogar vereinzelte Orkanböen bis Tempo 120 geben.