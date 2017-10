Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Mindestens einen Euro mehr pro Stunde und Kind fordert der Landesverband Kindertagespflege für Tagesmütter. Bisher verdienten die Kräfte in Baden-Württemberg teilweise unter dem Niveau des Mindestlohns, erklärte der Verband. Die Vertreter der Tagesmütter sehen das Land in der Pflicht. Die FDP unterstützt die Forderung.

Der derzeit geltende Stundensatz liegt für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren bei 5,50 Euro, bei älteren sind es 4,50 Euro. Deshalb verdienen Tagesmütter und -väter in Zeitspannen, in denen sie nur ein Kind betreuen, weniger als den Mindestlohn. Dieser schreibt aktuell 8,84 Euro pro Stunde vor. Da Tagesmütter aber in der Regel als Selbstständige arbeiten, sichert der Mindestlohn sie nicht ab. Das Kultusministerium verweist darauf, dass Baden-Württemberg mit den Stundensätzen im Ländervergleich einen „Spitzenplatz“ einnehme.

Der eine Euro mehr pro Stunde und Kind soll jedoch nur der Anfang sein. Bis 2020 will der Verband eine Erhöhung des Satzes auf mindestens 7,50 Euro erwirken. Die Interessensgemeinschaft argumentiert: Die Tagesmütter hätten sich professionalisiert, die Anforderungen an sie stiegen, also müsse sich auch die Bezahlung verbessern.

„Es kann nicht sein, dass Tagesmütter und Tagesväter nach wie vor finanziell und strukturell durch die Landespolitik benachteiligt werden“, sagte FDP-Generalsekretärin Judith Skudelny am Mittwoch. In einer zeitlich und örtlich flexibler werdenden Arbeitswelt würden individuellere und flexiblere Betreuungsangebote immer wichtiger. Das Risiko, das mit der Selbstständigkeit von Tageseltern verbunden sei, müsse auch entsprechend berücksichtigt werden.

Der Verband pocht außerdem auf eine landesweit einheitliche Qualifizierung des Pflegepersonals. Das Kultusministerium sieht allerdings bisher keine Veränderung des Budgets für die Weiterbildung vor: Für die Jahre 2018 und 2019 sehe der Staatshaushalt - wie bereits für 2017 - jeweils 2,25 Millionen Euro Qualifizierungsmittel für das Pflegepersonal vor, hieß es aus dem Ministerium.