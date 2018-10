Anzeige

Reutlingen (dpa/lsw)Der eineinhalbjährige Junge, der am Freitagmittag in der Karlstrasse in Reutlingen aus dem zweiten Stock einer Asylbewerberunterkunft fiel, ist am frühen Samstagmorgen in einer Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Nach ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen wird von einem tragischen Unglücksfall ausgegangen. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.