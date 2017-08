Schluchsee (dpa/lsw) - Der Anfang Juli tot aus dem Schluchsee gezogene Wolf ist erschossen worden. Zu diesem Ergebnis kommt das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin, wie das Umweltministerium am Dienstag mitteilte. Die Kugel sei in der Leber des Wolfes gefunden worden. Der aus Niedersachsen stammende Wolf habe bis zum Schluchsee über 600 Kilometer zurückgelegt und sei mindestens zwei Wochen im Südwesten unterwegs gewesen. Hinweise darauf, dass er dabei Nutztiere wie Schafe oder Ziegen angegriffen hat, gebe es nicht. „Ich bedauere es sehr, dass trotzdem ein Mensch das Leben dieses Geschöpfes mit Gewalt ausgelöscht hat“, sagte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne).

