Anzeige

Lörrach (dpa/lsw) - Mit dem Verteilen von Blumen an einer roten Ampel hat ein 91 Jahre alter Mann im badischen Lörrach einen Polizeieinsatz verursacht. Der Rentner ging auf der Straße von Auto zu Auto und schenkte den Fahrern selbstgepflückte Blumen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Einem Autofahrer kam das merkwürdig vor, er alarmierte die Beamten. Doch der 91-Jährige wollte mit der Aktion am Mittwoch nur auf die positiven Wirkungen von Heilkräutern hinweisen und dabei besonders für die Heilpflanze Scharfgabe werben. Die Polizisten rieten ihm, dafür auf den Bürgersteig zu wechseln. Der Rentner folgte dem Rat.