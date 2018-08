Anzeige

Mannheim (dpa/lsw)Ein herrenloser Koffer am Mannheimer Hauptbahnhof hat am Freitag einen Einsatz mit Dutzenden Polizisten ausgelöst - und sich als harmlos erwiesen. Aus Stuttgart angereiste Sprengstoffspezialisten fanden in dem Gepäckstück nach Polizeiangaben eine alte Reiseschreibmaschine. Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn hatte den Koffer auf einer Rampe vor dem Haupteingang der Station gefunden, wie die Einsatzleiterin vor Ort mitteilte. Zuvor war ein Teil des Bahnhofs samt Tiefgarage und Taxistellplätzen mit Flatterbändern abgesperrt worden. Reisende mussten die Seiteneingänge benutzen. Zu Behinderungen des Bahnverkehrs kam es nicht.

Nach ungefähr zwei Stunden gab die Polizei Entwarnung und hob die Sperrung wieder auf. Hinweise auf den Besitzer oder die Besitzerin des Koffers hatte die Polizei am Vormittag noch nicht.

Im Einsatz waren nach Angaben der Hauptkommissarin 24 Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim, sechs Bundes- und ebenso viele Verkehrspolizisten. Bereits vor zwei Tagen habe ein Koffer an der Straßenbahnhaltestelle vor dem Bahnhof einen Einsatz ausgelöst. Bei diesem Gepäckstück habe sich aber rasch herausgestellt, dass es nur mit Wäsche befüllt war. «Es kommt immer mal wieder vor, dass Leute ihre Koffer vergessen», sagte die Einsatzleiterin.