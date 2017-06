Neuhausen ob Eck (dpa/lsw) - Das „Southside Festival“ startet am Freitag in Neuhausen ob Eck - und die Organisatoren hoffen auf eine Veranstaltung möglichst ohne Unwetter. Rund 100 Bands und Solokünstler sollen bis Sonntagabend bei dem dreitägigen Festival spielen - darunter Mando Diao, Greenday und Linkin Park. Rund 60 000 Zuschauer werden erwartet. Um gegen alle Eventualitäten gerüstet zu sein, haben Veranstalter und Polizei ein Sicherheitskonzept für das Festival erstellt, das unter anderem eine deutliche Präsenz der Beamten vorsieht.

Beim Schwesternfestival „Hurricane“ in Scheeßel in Niedersachsen musste der Veranstalter die Gäste am Donnerstag bitten, wegen der Unwetter erst am darauffolgenden Tag anzureisen. Die beiden Veranstaltungen gehören zu den größten für Rock, Independent und Alternative.

Zum „Southside Festival“ waren bereits am Donnerstag zahlreiche Gäste angereist, bei Hitze und strahlendem Sonnenschein. Der Deutsche Wetterdienst hatte zwar für den Landkreis Tuttlingen vor Unwettern gewarnt, bis zum frühen Abend blieb es aber ruhig. Für Freitag rechnen die Meteorologen mit Temperaturen von bis zu 34 Grad im Süden Baden-Württembergs, am Samstag könnte es zu Gewittern kommen.

Anzeige