Stuttgart (dpa/lsw) - Der Südwesten steht vor den heißesten Tagen des Jahres. „Montag wird der bisher heißeste Tag des Jahres, der dann ab Dienstag nochmals übertroffen wird“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Anzeige

In der Region um Stuttgart werden heute bis zu 30 Grad erwartet, am Dienstag steigt das Thermometer auf 32 Grad.

Am Dienstag wird die Luft dann feuchter und es gibt Quellwolken. Auf der Alb und südlich davon kann es gewittern. Die Höchstwerte liegen dann sogar bei bis zu 35 Grad. Ab Dienstag dürfte es laut DWD dann eine Warnung wegen der Wärmebelastung und hoher UV-Werte geben. Auch die Waldbrand- und Gewittergefahr nimmt demnach ab Mitte der Woche zu. Es kann tropische Nächte geben. Das bedeutet, die Temperaturen sinken auch nachts nicht unter 20 Grad.