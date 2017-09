Anzeige

Fellbach (dpa/lsw) - Gleich sieben Wildschweine hat ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug in Fellbach ( Rems-Murr-Kreis) erfasst und getötet. Nach Polizeiangaben befuhr der 56 Jahre alte Fahrer am frühen Montagmorgen die Bundesstraße 14 in Richtung Stuttgart, als plötzlich eine Wildschweinrotte die Fahrbahn kreuzte. Bei dem Unfall wurde das Fahrzeug so schwer beschädigt, dass die Polizei von einem Totalschaden spricht. Die Schadenshöhe beträgt demnach etwa 60 000 Euro.