Ludwigsburg (pol)Einen Schwer- und einen Leichtverletzten sowie rund 170.000 Euro Schaden forderte am Montag ein Verkehrsunfall auf der A81 Heilbronn-Stuttgart, kurz nach der Anschlussstelle Zuffenhausen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Fahrer eines unbeladenen Sattelzuges gegen 11.10 Uhr vermutlich zu spät bemerkt, dass sich auf dem rechten Fahrstreifen Richtung Stuttgart ein Rückstau gebildet hatte. Er fuhr in der Folge auf einen Pkw auf, der dadurch in den Grünstreifen geschleudert wurde. Anschließend prallte der Sattelzug auf einen mit Stahlplatten beladenen Zug und schob ihn auf ein weiteres, mit Betonröhren beladenes Fahrzeug. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde schwer verletzt, der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Bergungsarbeiten dauern derzeit an. Mit einem Bergekran müssen die Stahlplatten des zweiten Sattelzuges umgeladen werden. Die Autobahn ist in Richtung Stuttgart für diese Arbeiten voll gesperrt und der Verkehr wird an der Anschlussstelle Zuffenhausen ausgeleitet. Bei dem Unfall ergoss sich auch eine größere Menge Dieselkraftstoff ins Erdreich. Mitarbeiter des Umweltamtes beim Landratsamt Ludwigsburg und 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Korntal-Münchingen sind am Unfallort.