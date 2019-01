11.01.2019 Eine Schülerin hat in Welzheim mehrere Menschen mit Pfefferspray verletzt.

Welzheim (dpa/lsw)An einem Gymnasium in Welzheim im Rems-Murr-Kreis hat eine Schülerin Pfefferspray versprüht und mehrere Kinder verletzt. Mindestens 18 Schüler und eine Lehrerin klagten nach dem Vorfall am Freitagvormittag über Atembeschwerden, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte versorgten einige Kinder vor Ort ambulant, die Lehrerin und sieben Schüler wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zum Hergang des Vorfalls konnten die Ermittler zunächst keine Angaben machen. Auch unklar blieb zunächst, ob die Minderjährige aus Mutwilligkeit oder aus Versehen gehandelt hat. Das betroffene Klassenzimmer wurde geräumt und gelüftet. Für den Rest der etwa 520 Schüler des Limes-Gymnasiums lief der Unterricht weiter