Schwäbisch Hall (dpa) - Mit einem Klappmesser hat ein Mann vor dem Krankenhaus in Schwäbisch Hall zwei Rettungssanitäter bedroht. Das teilte die örtliche Polizei am Donnerstag mit. Demnach hatte der 56-Jährige zunächst angetrunken auf einer Straße gelegen. Weil er über Schmerzen klagte, verständigten die hinzugerufenen Polizisten den Rettungsdienst. In der Notaufnahme habe der Mann bei dem Zwischenfall, der sich am Montagabend ereignete, zu randalieren begonnen, hieß es. Er verließ das Krankenhaus und traf draußen auf die beiden Sanitäter. Die Polizei nahm den Mann fest. Er war den Behörden zufolge seit Juni mehr als 30 Mal auffällig geworden.