Stuttgart (lsw) Die Aufgabenstellungen der Abschlussarbeiten für die baden-württembergischen Realschulen im Fach Deutsch sind in sozialen Netzwerken aufgetaucht. Allerdings handele es sich dabei nicht um die aktuelle Fassung, die nach einer Panne erstellt wurde, sagte eine Sprecherin des Kultusministeriums am Donnerstag. Zuvor hatte die «Schwäbische Zeitung» berichtet. Man habe festgestellt, «dass Bilder von Aufgaben in WhatsApp-Gruppen kursieren», sagte die Sprecherin nach Angaben der Zeitung. Eine Schule habe das Ministerium am Donnerstag auf die Bilder der Abschlussarbeiten hingewiesen. Das Ministerium habe die Polizei bereits eingeschaltet, sagte die Sprecherin.

Zuvor war in einer Gemeinschaftsschule in Bad Urach ein geöffneter Umschlag mit den Deutsch-Aufgaben gefunden worden. Möglich sei aber auch, dass eine andere Realschule sich nach Bekanntwerden des Skandals nicht an die Vorschriften des Ministeriums gehalten habe, sagte die Sprecherin der Zeitung. Alle Schulen sollten die Umschläge mit den Aufgaben ungeöffnet zurückgeben.

Die Prüfung wurde vom vergangenen Mittwoch auf kommende Woche Freitag verschoben.

Für die 40 000 Realschüler, die ihren Abschluss anstreben, müssen bis dahin neue Prüfungsaufgaben gedruckt werden.