Balingen (dpa/lsw) - Kurz nach Beginn des Prozesses am Amtsgericht Balingen (Zolleranalbkreis) wegen eines tödlichen Unfalls mit einem Fastnachtswagen in Geislingen hat einer der Angeklagten einen Befangenheitsantrag gegen Richterin Birgit Goßger gestellt. Die Verhandlung am Donnerstag wurde zur Prüfung des Sachverhalts zunächst für eine halbe Stunde unterbrochen. Der Richterin wird vorgeworfen, sich bereits vorab in einem Artikel des „Schwarzwälder Boten“ zu der Schuldfrage geäußert zu haben. „Das kommt einer Vorverurteilung gleich“, sagte der Verteidiger. Die Richterin wies den Vorwurf zurück. Sie sagte, sie sei falsch zitiert worden.