Anzeige

St. Leon-Rot (dpa/lsw)Nach dem Verkehrsunfall auf der A5 nahe dem Autobahnkreuz Walldorf, bei dem vier Menschen ums Leben gekommen sind, ist ein Sachverständiger eingesetzt worden. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit. Der Sachverständige soll den Lastwagen, der den Unfall verursacht hat, genauer untersuchen. So soll ein technischer Defekt als Unfallursache ausgeschlossen werden. Gegen den Lastwagenfahrer laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Ob sich der 62-Jährige bereits zu dem Unfall geäußert hat, wollte die Polizei zunächst nicht sagen. Der Lastwagen war am Montag auf zwei Autos aufgefahren und hatte diese unter einen weiteren Lastwagen geschoben. Der 60-jährige Fahrer des ersten Autos starb. Von der Familie, die sich im zweiten Fahrzeug befand, überlebte nur die 15-jährige Tochter.