Stuttgart/Karlsruhe (dpa/lsw) Am Wochenende starten in Baden-Württemberg die Osterferien. Auf den Straßen erwartet das Innenministerium starken Verkehr. Zudem müssen Autofahrer, die am Wochenende von Karlsruhe in die Pfalz wollen, Umwege von etwa 60 Kilometern in Kauf nehmen. Grund: Die Rheinbrücke wird wegen Sanierungsarbeiten komplett gesperrt. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe gilt die Sperrung von Samstag 0.00 Uhr bis Montag 5.00 Uhr. Der Verkehr wird über die B35 (Rheinbrücke Germersheim) umgeleitet. Der Fuß- und Radweg steht während der Vollsperrung zur Verfügung. Zudem wird der Schienennahverkehr zusätzliche Fahrten anbieten.

Hochbetrieb am Flughafen

Auch am Stuttgarter Flughafen herrscht Hochbetrieb. Über die Osterferien werden rund 500 000 Fluggäste erwartet, wie ein Sprecher mitteilte.

Staugefährdete Strecken: