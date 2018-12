Anzeige

Stuttgart (lsw) - Nach dem bundesweiten Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG rollen die Züge im Regional- und S-Bahnverkehr in Baden-Württemberg wieder planmäßig. Das gab die Deutsche Bahn am Montagmorgen bekannt. Im Fernverkehr könne es in Einzelfällen noch zu Ausfällen und Verzögerungen kommen, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte. «Die Züge sind noch nicht da, wo sie sein sollen, das Personal auch nicht.» Im Laufe des Tages werde sich alles wieder einpendeln, hieß es weiter.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte zum mehrstündigen Warnstreik aufgerufen, nachdem die Tarifgespräche mit dem Bahn-Management am Wochenende abgebrochen worden waren. An vielen Bahnhöfen ging am Montagmorgen zeitweise gar nichts mehr, sowohl der Fern- als auch der Nahverkehr waren betroffen. Regionale Schwerpunkte in Baden-Württemberg waren nach Angaben der Bahn der Großraum Mannheim und Karlsruhe.