Stuttgart (dpa/lsw)Immer mehr Kinder in Baden-Württemberg scheitern bei der Fahrradprüfung. Laut Innenministerium hat sich der Prozentsatz der Schüler, die in der vierten Klasse bei der Radfahrausbildung durchfallen, in den vergangenen Jahren fast verdoppelt, wie die «Stuttgarter Nachrichten» (Dienstag) berichten.

Im Schuljahr 2017/18 erreichten demnach 13,2 Prozent das Lernziel nicht - fast 13 000 Viertklässler. Im Schuljahr 2014/15 waren es 7,9 Prozent oder 7500 Kinder. «Die Schulkinder werden zunehmend mit dem Auto befördert oder müssen in ländlichen Gebieten bereits im Grundschulalter den Bus zur Schule nutzen», sagte ein Ministeriumssprecher dem Blatt.

Auch aus Sicht der Verkehrswacht in Baden-Württemberg haben immer mehr Kinder Probleme mit dem Radfahren, wie Geschäftsführer Robert Newart zuvor der Deutschen Presse-Agentur gesagt hatte. Hauptgrund sei, dass Kindern die nötige Routine fehle. Zum einen seien Eltern besorgt und wollten ihre Kinder nicht in Gefahr bringen. Zum anderen säßen Kinder heute öfter vor dem Computer oder dem Fernseher.