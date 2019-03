Durmersheim (dpa/lsw) Bei einem Feuer in seinem Schlafzimmer ist ein 67-jähriger Mann in Durmersheim (Landkreis Rastatt) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, brach der Brand am Freitagabend in dem Gebäude aus. Die Rettungskräfte konnten den 67-Jährigen nur noch tot aus dem Haus holen. Warum es brannte, war noch nicht klar.