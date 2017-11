Anzeige

Karlsruhe (dpa/lsw) - Nach tödlichen Messerstichen auf die siebenjährige Tochter seiner Ehefrau muss sich ein Mann vom 7. November an vor Gericht verantworten. Der Mordprozess findet vor dem Landgericht Karlsruhe statt, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Die Anklagebehörde wirft dem 33-Jährigen vor, am 18. Mai gewaltsam in eine Wohnung in Karlsruhe eingedrungen zu sein und das Mädchen mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt zu haben. Die Siebenjährige starb wenige Tage später im Krankenhaus.

Die Mutter hatte den 33-Jährigen zuvor verlassen und war mit ihrer Tochter in der Wohnung einer Bekannten untergekommen. Der Angeklagte soll eine Abwesenheit der Frauen ausgenutzt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, aus Rache gehandelt zu haben. Kurz nach der Tat war der Mann in der Nähe der Wohnung festgenommen worden. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Den Messerangriff hat er nach Angaben des Gerichts zugegeben. Die Tatwaffe fehlt bis heute.