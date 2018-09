Anzeige

Inzlingen (dpa/lsw)Anstatt Einbrechern findet die Polizei zwei Biologen auf Fledermausfang: Ein Anwohner hatte die Beamten am späten Dienstagabend in Inzlingen (Kreis Lörrach) verständigt, weil er auf einem Hügel verdächtiges Licht von Taschenlampen gesehen hatte, wie die Polizei am Mittwoch meldete. Die Polizisten durchsuchten daraufhin das Gebiet mit mehreren Streifen und wurden schließlich fündig. Jedoch trafen sie nicht auf Einbrecher, sondern auf zwei Forscher eines Instituts mit Taschenlampen, die ein Netz spannten, um Fledermäuse zu untersuchen, so die Polizei.