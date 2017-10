Anzeige

Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Stimmung in Baden-Württembergs Unternehmen hat ein Allzeithoch erreicht. Die Firmen sind mit ihrer Geschäftslage so zufrieden wie noch nie, wie eine L-Bank-Konjunkturumfrage ergab. Bei den Aussichten der Geschäftsentwicklung in den kommenden Monaten seien die Unternehmen aus der gewerblichen Wirtschaft außerdem so optimistisch wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr, teilte die landeseigene Förderbank am Freitag in Karlsruhe mit.

Deutschland ist und bleibt nach Überzeugung von L-Bank-Vorstandschef Axel Nawrath die wirtschaftliche Lokomotive in der EU. Im Südwesten entwickle sich die Wirtschaft noch stärker als im Bundesdurchschnitt. „Baden-Württemberg behauptet sich großartig.“ Die Auftragsbücher seien voll, das verarbeitende Gewerbe boome und die Geschäftserwartungen zeigten, dass diese Dynamik anhalten dürfte. Angesichts der Unsicherheiten in der Welt sei das schon erstaunlich, teilte Nawrath mit. „Wir haben Nordkorea, wir haben Brexit, wir haben Migration, wir haben jetzt gerade Katalonien.“