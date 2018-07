Anzeige

Tübingen (dpa/lsw)Eine Hochzeitsgesellschaft hat mit einem ausufernden Autokorso in Tübingen einen Tunnel blockiert und mit einer Pistole in die Luft geschossen. Die Polizei rückte an und fand bei einem 25-Jährigen eine Schreckschusswaffe. Nach Darstellung der Beamten vom Sonntag muss der Mann mit einer Anzeige rechnen. Durch die Überprüfung der rund 20 Fahrzeuge des Konvois kam es am Samstag zu Verkehrsbehinderungen. Hochzeitsgesellschaften sorgten zuletzt in Baden-Württemberg immer wieder für Behinderungen und Polizeieinsätze, etwa in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) und Reutlingen.