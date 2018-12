Anzeige

Aalen (dpa/lsw)Autofahrer im Südwesten müssen sich am Montagmorgen auf rutschige Straßen und Sichtbehinderungen durch Nebel einstellen. Vor allem in den östlichen Landesteilen ist wegen überfrierender Nässe mit glatten Straßen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen in Stuttgart mitteilte. Zudem kann Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter vereinzelt den Verkehr behindern, hieß es. Die Glättegefahr soll bis zum späten Vormittag abnehmen, weil dann die Temperaturen steigen.

Die Polizei in Aalen warnte Autofahrer am frühen Montagmorgen besonders im Ostalbkreis und im Rems-Murr-Kreis vor Straßenglätte. Autofahrer sollten angepasst an die winterlichen Straßenbedingungen fahren, hieß es. Dort hatte es in der Nacht zum Montag mehrere Unfälle mit Blechschäden gegeben. Auch die Polizei in Ulm meldete kleinere Glätteunfälle. Verletzt wurde niemand. Im Raum Reutlingen waren Streudienste seit dem Morgen im Einsatz, wie die Polizei mitteilte.

Bereits am Sonntag hatte es wegen einsetzenden Schneefalls mehrere dutzend Mal auf den Straßen im Südwesten gekracht. Bei fünf Unfällen im Landkreis Heilbronn und im Neckar-Odenwald-Kreis waren mindestens sechs Menschen verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Auch in den kommenden Tagen müssen sich Verkehrsteilnehmer laut DWD lokal auf glatte Straßen einstellen.