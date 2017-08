Feldberg (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall auf dem Feldberg im Schwarzwald sind fünf Autoinsassen schwer verletzt worden. Eine 54 Jahre alte Frau geriet am Dienstag mit ihrem Wagen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort nacheinander mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen, wie die Polizei mitteilte. Eines der Autos überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

In den Fahrzeugen saßen den Angaben zufolge insgesamt fünf Menschen. Alle wurden schwer verletzt. Zwei von ihnen wurden mit Hubschraubern in Krankenhäuser nach Lörrach und Freiburg geflogen. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 317, die über den Feldberg führt. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 50 000 Euro.

