Stuttgart (dpa/lsw) - Der frühere SPD-Landes- und Fraktionschef Ulrich Lang ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 84 Jahren in Michelbach bei Schwäbisch Hall, wie die Landespartei und die Fraktion mitteilten. Landeschefin Leni Breymaier und Fraktionschef Andreas Stoch würdigten Lang als einen Politiker, der dazu beigetragen habe, den Arbeitnehmerflügel und die stärker ökologisch ausgerichteten Teile der SPD zusammenzuführen. «Er hat dabei als große Integrationskraft in Partei und Fraktion gewirkt und sich über die Parteigrenzen hinweg Anerkennung erworben.» Lang führte die Landes-SPD von 1981 bis 1987. Von 1980 bis 1988 war er Fraktionschef.