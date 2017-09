Anzeige

Bruchsal/Waghäusel (dpa/lsw) - Drei Polizeibeamte sind bei Einsätzen im Kreis Karlsruhe von jungen Frauen so stark verletzt worden, dass sie zunächst dienstunfähig waren. Im ersten Fall ging es um eine 24-Jährige, die sich auf einer Party in Bruchsal auffällig benahm: Nach Polizeiangaben vom Montag versuchte die Frau zu flüchten, als sie in die Psychiatrie gebracht werden sollte. Beim darauffolgenden Handgemenge brach sich ein Polizisten den Daumen; außerdem erlitt er einen Sehnenriss. Eine Beamtin zog sich bei der Verfolgung der 24-Jährigen Schürfwunden zu

Am gleichen Tag wollten Polizisten in Waghäusel eine 25 Jahre alte Frau in Gewahrsam nehmen, die sich unerlaubt in einem Keller aufgehalten hatte. Die vermutlich unter Drogeneinfluss stehende Frau wehrte sich bei der Durchsuchung erst mit Tritten, schließlich biss sie einer Polizistin in den Unterschenkel. Auch die 25-Jährige wurde in die Psychiatrie gebracht, wie es weiter hieß.