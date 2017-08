Konstanz (dpa/lsw) - Zahlreiche Besucher haben am Samstag beim Konstanzer Seenachtfest gefeiert. Die Veranstaltung gibt es bereits seit mehr als 65 Jahren in der Stadt am Bodensee, sie lockt jedes Jahr Zehntausende Gäste an. Höhepunkt des Festes ist ein Feuerwerk am Abend, das Konstanz traditionell zusammen mit der Schweizer Nachbargemeinde Kreuzlingen veranstaltet.

Nach Angaben der Veranstalter ist es eines der größten Feuerwerke in Europa - die Pyrotechniker lassen dabei eine halbe Stunde lang bunte Funkensterne über dem Bodensee tanzen. In diesem Jahr werde die Lichterschau noch umfangreicher als bislang, hieß es bei den Organisatoren: Das Feuerwerk werde von sechs statt wie bisher von vier Kiesschiffen abgefeuert. Das Spektakel soll sich mit den Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde beschäftigen. Verantwortlich für die Lichterschau ist auf deutscher Seite der zweifache Pyrotechnik-Weltmeister Joachim Berner.

Beginn des Seenachtfests ist aber traditionell schon am frühen Nachmittag: Auf verschiedenen Bühnen wird Livemusik gespielt, zudem gibt es mehr als 50 kulinarische Stände sowie einen Markt für Kunsthandwerk und Schmuck. Auch Gaukler, Künstler und Artisten sind bei dem Fest unterwegs.