Anzeige

Stuttgart (dpa) - Nach einem sonnigen und heiteren Wochenende erwartet Baden-Württemberg zum Start der neuen Woche wieder steigende Temperaturen. Am Montag werde mancherorts erneut die 30-Grad-Marke geknackt, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart. Am Wochenende lagen die Temperaturen - nach mehreren Hitzetagen in Folge - meist unter dieser Grenze.

Nach einem Hitzetag am Montag wird es landesweit den Prognosen zufolge dann aber wieder kühler. Von Dienstag an sollen die Temperaturen auf um die 25 Grad fallen, auch der Mittwoch werde im Vergleich zur bisherigen Hitze vergleichsweise kühl sein.

Regnen werde es in den nächsten Tagen nur vereinzelt, sagte der Meteorologe. Es gebe örtlich wechselnde Bewölkung mit Schauern und kurzen Gewittern. Insgesamt werde es die neue Woche über im Südwesten aber eher trocken bleiben.